Non mahsulotlarini ishlab chiqarish

Biznes reja quyidagi tarkibiy qismlarni o’z ichiga oladi:

1. Korxona hakida qisqacha ma’lumot

2. Sarmoyaning ishlatilish yo’nalishi

3. Bozor tahlili

4. Ishlab chiqarish uskunalari haqida qisqacha ma’lumot

5. Ishlab chiqarish daromadlari va xarajatlari

6. Korxona va xodimlarni boshqarish

7. Moliyaviy reja

8. Kredit summasi

9. Kredit va foizlarini qaytarish rejasi

10. Xulosa

KORXONA HAQIDA QISQAChA MA’LUMOT

Korxona shu kungacha aholiga oziq va nooziq ovqat mahsulotlari sotish xizmatlarini ko’rsatib kelgan. Endilikda korxonaning maqsadi o’z faoltyatini yanada kengaytirish o’z balansida bo’lgan savdo va ishlab chiqarish xizmatlari ko’rsatish kompleksidan samarali foydalanish, ishlab chiqarishni rivojlantirish non mahsulotlari ishlab chiqarishni o’z oldiga maqsad qilib qo’ygan. Ushbu hudud aholisining non mahsulotlariga bo’lgan talabini nisbatan qondirishga qaratilgan. Natijada yangi ish o’rinlari yaratish, yoshlarini ish bilan ta’minlash nazarda tutilgan.

Korxona tomonidan mazkur faoliyatni amalga oshirish, ya’ni non mahsulotlari ishlab chiqarish uskunasi sotib olish uchun bank mablag’i hisobidan 21 824 000 (yigirma bir million sakkiz yuz yigirma to’rt ming) so’m miqdorida yillik 7 % ustamasi bilan 3 yil muddatga kredit mablag’i zarur hisoblanadi.