Mundarija
KIRISH
I BOB. MAMLAKATNI MODERNIZATSIYA QILISHDA INNOVATSION SIYOSAT YO’NALISHLARI
1.1. DAVLAT INNOVATSION SIYOSATINING MAQSADI VA VAZIFALARI
1.2. DAVLAT MIQIYOSIDA INNOVATSION FAOLIYATNI RAG’BATLANTIRISH USULLARI
II BOB. KOREYA RESPUBLIKASIDA INNOVATSION RIVOJLANISH STRATEGIYASI VA UNI O’ZBEKISTONDA QO’LLASH ISTIQBOLLARI
2.1. KOREYA RESPUBLIKASIDA INNOVATSION STRATEGIYANI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY JIHATLARI
2.2. O’ZBEKISTONDA INNOVATSION RIVOJLANISH YO’LIDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA KOREYA RESPUBLIKASI BILAN USHBU SOHADAGI HAMKORLIGI
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI
Koreya Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasi
14,990 so'm
Kurs ishi haqida ma’lumotlar:
Betlar soni: 53 bet
Hajmi: 597.00 kB
Format: DOCX
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